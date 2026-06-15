Трамп прибыл в Женеву, откуда отправляется на саммит G7

Президент США Дональд Трамп прибыл в швейцарскую Женеву, откуда отправится к месту саммита "Группы семи" на территории Франции.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Около 16:00 по местному времени Трамп приземлился в аэропорту Женевы.

Оттуда он отправится на вертолете в городок Эвьян-ле-Бен на берегу Женевского озера, где будет проходить саммит "семерки".

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский будет направляться в Женеву из аэропорта Кишинева, а не из Польши.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал "уважительную, но решительную" дискуссию с Трампом из-за его угроз 100-процентными пошлинами на французское вино, если Париж не отменит 3-процентный налог на американских технологических гигантов.