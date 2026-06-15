Глава МЗС Польщі: Росія сьогодні показала, які вони "захисники християнської віри"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський засудив нічну масовану атаку РФ, під час якої постраждав у тому числі Успенський собор Києво-Печерської лаври, та заявив, що це сигнал про необхідність ще більше посилювати підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС та спілкування з українським колегою.

Сікорський, говорячи про нічний удар РФ по Києву, наголосив, що постраждала у тому числі Києво-Печерська лавра, що є пам’яткою світового значення, історія якої тягнеться з XI століття.

"В XI столітті там, де сьогодні розташована Москва, ще ріс ліс. І, можливо, саме тому Путіну це не подобається. У будь-якому разі, це комплекс християнських монастирів православного обряду. Тож сподіваюся, що ті, хто дає себе обдурити розповідями, що "Захід загниває, а Росія – захисник християнської традиції", щойно побачили, як полковник КДБ бореться за віру і традицію, завдаючи удару по одній з найстаріших церков Європи", – заявив Сікорський.

Він продовжив, що також це сигнал про необхідність ще більшої підтримки України, зокрема, боєприпасами для систем ППО.

"Що гірші справи у Путіна на лінії фронту, тим безжалісніше він завдає ударів по цивільному населенню. І зверніть увагу: це сталося буквально через годину після розмови з президентом Сполучених Штатів. Це означає, що Путін не хоче перемир’я, не хоче миру. Якби хотів, то погодився б на перемир’я, запропоноване в письмовій формі президентом Зеленським", – зауважив Радослав Сікорський.

В уряді Італії заявили, що Росія своїми діями демонструє незацікавленість у переговорах.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Раді ЄС у закордонних справах закликав європейських партнерів працювати над протибалістичною обороною континенту та посилити Україну засобами ППО.



