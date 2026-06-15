Сибіга на Раді ЄС у закордонних справах: Європі потрібен протибалістичний щит
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової російської атаки закликав європейських партнерів працювати над протибалістичною обороною континенту та посилити Україну засобами ППО.
Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у виступі на Раді ЄС у закордонних справах, повідомила пресслужба МЗС.
Виступаючи перед міністрами країн ЄС в онлайн-форматі, Сибіга наголосив, що протибалістична оборона має стати спільною справою всієї Європи та закликав партнерів знайти будь-які можливості, аби забезпечити Україну цими засобами.
"Стратегічно нам потрібен європейський протибалістичний щит. Йдеться про безпеку Європи та її стратегічну автономію", – сказав очільник МЗС.
Він також поінформував міністрів про наслідки масованого удару Росії по Україні у ніч проти 15 червня, внаслідок якого у Києві загинули щонайменше 4 людини та майже 30 отримали поранення, а також постраждав комплекс Києво-Печерської лаври.
Глава МЗС подякував ЄС за схвалення нового санкційного пакета проти Росії. Він також прокоментував заяви Владіміра Путіна під час розмови з президентом США Дональдом Трампом про нібито готовність зустрітися із Володимиром Зеленським у Москві. Сибіга назвав це черговим знущанням з мирних зусиль.
"Президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі для досягнення реального прогресу. Він готовий узяти на себе цю відповідальність. Нині необхідний об’єднаний тиск на Росію, щоб забезпечити проведення такої зустрічі", – додав він.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни.
Президент Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах.