Уряд Італії про удар Росії по Києво-Печерській лаврі: демонструє небажання переговорів

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та глава МЗС Антоніо Таяні засудили масовану російську атаку на Україну у ніч проти 15 червня, під час якої була пошкоджена Києво-Печерська лавра.

Заяви посадовців цитує агенція ANSA, пише "Європейська правда.

Очільниця італійського уряду, коментуючи чергову російську атаку, наголосила на необхідності продовження підтримки України.

"Зіткнувшись із жорстокими атаками Росії, ми не можемо відвертати погляд. Солідарність є фундаментальною. Коли атаки не зупиняються навіть перед тисячолітніми символами християнства, нам потрібна тверда підтримка Києва", – заявила Мелоні.

Прем’єрка Італії зазначила, що підтримка України та зусилля щодо завершення війни будуть центральними темами на саміті G7, який відбудеться у французькому Ев’яні 15-17 червня.

Своєю чергою міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні заявив, що атаки Росії на об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО свідчать про її небажання сідати за стіл мирних переговорів.

"Атаки на об’єкт ЮНЕСКО є справді надзвичайно серйозними. Вони демонструють, що Росія не хоче сідати за стіл переговорів. Київ є також релігійною столицею, тому Росія має бути обережною, щоб не образити почуття всіх християн та православних у Росії. Кремль припускається серйозних помилок, що свідчить про його скрутне становище. Зараз ми маємо продовжувати чинити тиск, щоб нарешті відбулася зустріч між обома сторонами", – заявив міністр в Люксембурзі, де він бере участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ніщо не може виправдати напад Росії, у результаті якого постраждав об’єкт зі Світової спадщини ЮНЕСКО.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах.