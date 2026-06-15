Глава МИД Польши: Россия сегодня показала, какие они "защитники христианской веры"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский осудил ночную массированную атаку РФ, во время которой пострадал в том числе Успенский собор Киево-Печерской лавры, и заявил, что это сигнал о необходимости еще больше усиливать поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ после встречи министров иностранных дел стран ЕС и общения с украинским коллегой.

Сикорский, говоря о ночном ударе РФ по Киеву, отметил, что пострадала в том числе Киево-Печерская лавра, памятник мирового значения, история которого тянется с XI века.

"В XI веке там, где сегодня расположена Москва, еще рос лес. И, возможно, именно поэтому Путину это не нравится. В любом случае, это комплекс христианских монастырей православного обряда. Поэтому надеюсь, что те, кто дает себя обмануть рассказами, что "Запад загнивает, а Россия – защитник христианской традиции", только что увидели, как полковник КГБ борется за веру и традицию, нанося удар по одной из старейших церквей Европы", – заявил Сикорский.

Он продолжил, что также это сигнал о необходимости еще большей поддержки Украины, в частности, боеприпасами для систем ПВО.

"Чем хуже дела у Путина на линии фронта, тем безжалостнее он наносит удары по гражданскому населению. И обратите внимание: это произошло буквально через час после разговора с президентом Соединенных Штатов. Это означает, что Путин не хочет перемирия, не хочет мира. Если бы хотел, то согласился бы на перемирие, предложенное в письменной форме президентом Зеленским", – отметил Радослав Сикорский.

В правительстве Италии заявили, что Россия своими действиями демонстрирует незаинтересованность в переговорах.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на Совете ЕС по иностранным делам призвал европейских партнеров работать над противобаллистической обороной континента и усилить Украину средствами ПВО.