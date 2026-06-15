У Польщі анонсували масштабну модернізацію залізниці після 2035 року

У Польщі анонсували масштабний проєкт модернізації залізниці після 2035 року, завдяки якому тривалість далеких поїздок суттєво скоротиться, а залізнична мережа має охопити ще більшу кількість місць.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Компанії Port Polska та оператор залізниці PKP PLK 15 червня презентували проєкт інтегрованої залізничної мережі – довгостроковий план модернізації залізниці у Польщі після 2035 року.

Проєкт передбачає будівництво та модернізацію понад 10 тисяч кілометрів колій, що буде коштувати близько 610 млрд злотих (143,5 млрд євро).

Зокрема, планується будівництво 4700 км нових колій (з яких 2700 км – за стандартами швидкісної залізниці) та модернізація 5600 км вже існуючої мережі.

Першу тисячу кілометрів нових колій мають побудувати навіть до 2035 року.

В уряді ставлять за мету завдяки оновленню залізниці скоротити час у дорозі між найбільшими містами країни до максимум 1 год 40 хв, а поїздку через усю Польщу – до 3 годин.

За планом, із Вроцлава, Познані чи Гданська до Варшави можна буде доїхати за максимум 100 хвилин.

Ще одне спрямування плану – охоплення залізничною мережею населених пунктів, що не входять до найбільших міських агломерацій.

Зокрема, залізниця має стати доступною для мешканців 27 невеликих та середніх міст – у тому числі Ястшембе-Здруй у Сілезії з 80 000 мешканців, найбільше польське місто без залізничного сполучення.

Розраховують, що завдяки модернізації та розширенню мережі кількість пасажирів залізниці зросте з 439 млн у 2025 році до 720 млн у 2050 році.

У Німеччині з травня почався капітальний ремонт однієї з найбільш завантажених гілок залізниці – між Гамбургом і Ганновером, що створило чималі проблеми для постійних пасажирів на цьому напрямку.

Масштабну модернізацію залізниці проводять також між Берліном і Гамбургом.