У Німеччині на 9 місяців закрили важливу залізничну гілку між Берліном і Гамбургом

У Німеччині побоюються "пекла для мандрівників" через 9-місячне закриття на модернізацію важливої ділянки залізниці між Берліном і Гамбургом.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

З 1 серпня залізнична гілка між Берліном і Гамбургом буде повністю закрита на 9 місяців для капітальної модернізації.

У зв’язку з цим значні території Бранденбурга і Мекленбурга-Передньої Померанії лишаються фактично без залізничного сполучення, і для тисяч людей це створить проблеми з доїздом на роботу до Берліна і Гамбурга. Таких щоденно – близько 30 тисяч пасажирів. Для тих, хто поїздами добирався в один бік півтори години, після закриття гілки цей час подовжиться до 2 годин, або навіть більше.

Ділянка залізниці між Берліном і Гамбургом є однією з близько 40 тих, що за планом мають пройти серйозну модернізацію до середини 30-х років. Зазвичай у подібних випадках залишали робочою принаймні одну колію, але цього разу через масштаби робіт вирішили вдатися до повного перекриття.

Минулого року першою пройшла оновлення лінія між Франкфуртом і Мангеймом.

Початково ділянку мали закрити на 5 місяців, але після переоцінки подовжили цей термін до 9 місяців. План передбачає повне оновлення 165 кілометрів колій, ремонт 61 км колій, також оновлення іншого залізничного обладнання. Вартість проєкту – 2,2 млрд євро.

У червні стало відомо, що Deutsche Bahn не вкладається у початкові плани модернізації мережі, тому його продовжать на 4 роки.

Як розраховують, модернізація має суттєво покращити пунктуальність потягів далекого прямування, яка минулого року побила антирекорд з 1994 року. У 2024 році німецький залізничний концерн виплатив рекордні 196,8 млн євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів.