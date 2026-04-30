У Німеччині починають капітальний ремонт однієї з найбільш завантажених гілок залізниці

З травня німецьких пасажирів протягом більш як двох місяців очікують перебої на залізниці через капітальний ремонт гілки між Гамбургом і Ганновером – однієї з найбільш завантажених в країні.

З 1 травня на залізничній гілці між Гамбургом і Ганновером починається перший етап масштабних модернізаційних робіт, що створить чималі проблеми для постійних пасажирів на цьому напрямку.

Гілка є однією з найбільш завантажених у Німеччині і працює на межі своєї пропускної здатності. Зокрема, вона є ключовим маршрутом для міжнародних залізничних перевезень від порту Гамбурга на південь Німеччини та до інших країн Європи. Цією ділянкою проходить приблизно кожен четвертий вантажний потяг у Німеччині.

Deutsche Bahn розпочне капітальне оновлення секції довжиною 163 км, що передбачає заміну або оновлення усієї інфраструктури. Мають замінити близько 66 км колій та десятки стрілок.

Роботи починають з метою суттєво підвищити надійність і довговічність інфраструктури.

За орієнтовним планом, ремонт триватиме з 1 травня до 10 липня, гілку закриватимуть для руху окремими секціями і під час цих періодів поїзди не курсуватимуть зовсім.

Через ремонти потяги далекого прямування і вантажі спрямовуватимуть в об’їзд, що суттєво подовжить час у дорозі (так, наприклад, експрес із Франкфурта до Гамбурга їхатиме на 45 хвилин довше), а багато регіональних електричок тимчасово скасують, заміняючи автобусами.

Масштабну модернізацію залізниці проводять також між Берліном і Гамбургом.

Початковий план модернізаційних робіт на залізниці продовжили на 4 роки.