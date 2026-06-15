В Польше анонсировали масштабную модернизацию железной дороги после 2035 года

В Польше анонсировали масштабный проект модернизации железной дороги после 2035 года, благодаря которому продолжительность дальних поездок существенно сократится, а железнодорожная сеть должна охватить еще большее количество мест.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Компании Port Polska и оператор железной дороги PKP PLK 15 июня представили проект интегрированной железнодорожной сети – долгосрочный план модернизации железной дороги в Польше после 2035 года.

Проект предусматривает строительство и модернизацию более 10 тысяч километров путей, что будет стоить около 610 млрд злотых (143,5 млрд евро).

В частности, планируется строительство 4700 км новых путей (из которых 2700 км – по стандартам скоростной железной дороги) и модернизация 5600 км уже существующей сети.

Первую тысячу километров новых путей должны построить даже до 2035 года.

В правительстве ставят цель благодаря обновлению железной дороги сократить время в пути между крупнейшими городами страны до максимум 1 ч 40 мин, а поездку через всю Польшу – до 3 часов.

По плану, из Вроцлава, Познани или Гданьска в Варшаву можно будет доехать за максимум 100 минут.

Еще одно направление плана – охват железнодорожной сетью населенных пунктов, не входящих в крупнейшие городские агломерации.

В частности, железная дорога должна стать доступной для жителей 27 небольших и средних городов – в том числе Ястшембе-Здруй в Силезии с 80 000 жителей, который является самым большим польским городом без железнодорожного сообщения.

Рассчитывают, что благодаря модернизации и расширению сети количество пассажиров железной дороги возрастет с 439 млн в 2025 году до 720 млн в 2050 году.

В Германии с мая начался капитальный ремонт одной из самых загруженных веток железной дороги – между Гамбургом и Ганновером, что создало немалые проблемы для постоянных пассажиров на этом направлении.

Масштабную модернизацию железной дороги проводят также между Берлином и Гамбургом.