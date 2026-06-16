У Польщі вбили російського художника, який публікував карикатури на Путіна і Сталіна

У польському місті Біла Підляська застрелили російського опозиційного художника Семьона Скрепецького, відомого своїми антипутінськими карикатурами.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на місцеву поліцію, інформує "Європейська правда".

Спершу правоохоронці повідомили, що проводять заходи з метою встановлення та затримання злочинця, який здійснив кілька пострілів у 44-річного громадянина Росії.

За даними ЗМІ, у зв'язку з цією справою протягом дня було затримано кілька осіб. Зрештою, усіх затриманих було відпущено.

Хоча польська поліція офіційно не розкрила особу жертви, ЗМІ повідомляють, що застреленим є художник, який використовує псевдонім Семьон Скрепецький, автор антипутінських карикатур, який у 2021 році емігрував до Польщі.

Ще минулої п'ятниці художник брав участь в акції перед посольством Росії в Берліні. Він з'явився там з російським прапором, прив'язаним до штанів, та з картиною, на якій зображено Іосіфа Сталіна, що "годує" Путіна.

Скрепецький відомий своїми сатиричними зображеннями Владіміра Путіна, білоруського лідера Александра Лукашенка та радянського диктатора Іосіфа Сталіна.

Нагадаємо, у 2024 році німецька поліція проводила розслідування після того, як матері російського опозиціонера Владіміра Кара-Мурзи стало зле в Берліні.

Перед тим у Франції після жорстокого побиття і ножових поранень помер азербайджанський опозиційний діяч в екзилі Відаді Ісгандарлі, відомий жорсткою критикою азербайджанської влади.