В Польше убили российского художника, публиковавшего карикатуры на Путина и Сталина
Новости — Вторник, 16 июня 2026, 09:45 —
В польском городе Бяла-Подляска застрелили российского оппозиционного художника Семена Скрепецкого, известного своими антипутинскими карикатурами.
Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на местную полицию, информирует "Европейская правда".
Сначала правоохранители сообщили, что проводят мероприятия с целью установления и задержания преступника, который произвел несколько выстрелов в 44-летнего гражданина России.
По данным СМИ, в связи с этим делом в течение дня было задержано несколько человек. В итоге всех задержанных отпустили.
Хотя польская полиция официально не раскрыла личность жертвы, СМИ сообщают, что застреленным является художник, использующий псевдоним Семен Скрепецкий, автор антипутинских карикатур, который в 2021 году эмигрировал в Польшу.
Еще в прошлую пятницу художник участвовал в акции перед посольством России в Берлине. Он появился там с российским флагом, привязанным к брюкам, и с картиной, на которой изображен Иосиф Сталин, "кормящий" Путина.
Скрепецкий известен своими сатирическими изображениями Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и советского диктатора Иосифа Сталина.
Напомним, в 2024 году немецкая полиция проводила расследование после того, как матери российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы стало плохо в Берлине.
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