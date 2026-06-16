В Польше убили российского художника, публиковавшего карикатуры на Путина и Сталина

В польском городе Бяла-Подляска застрелили российского оппозиционного художника Семена Скрепецкого, известного своими антипутинскими карикатурами.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на местную полицию, информирует "Европейская правда".

Сначала правоохранители сообщили, что проводят мероприятия с целью установления и задержания преступника, который произвел несколько выстрелов в 44-летнего гражданина России.

По данным СМИ, в связи с этим делом в течение дня было задержано несколько человек. В итоге всех задержанных отпустили.

Хотя польская полиция официально не раскрыла личность жертвы, СМИ сообщают, что застреленным является художник, использующий псевдоним Семен Скрепецкий, автор антипутинских карикатур, который в 2021 году эмигрировал в Польшу.

Еще в прошлую пятницу художник участвовал в акции перед посольством России в Берлине. Он появился там с российским флагом, привязанным к брюкам, и с картиной, на которой изображен Иосиф Сталин, "кормящий" Путина.

Скрепецкий известен своими сатирическими изображениями Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и советского диктатора Иосифа Сталина.

Напомним, в 2024 году немецкая полиция проводила расследование после того, как матери российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы стало плохо в Берлине.

Ранее во Франции после жестокого избиения и ножевых ранений скончался азербайджанский оппозиционный деятель в изгнании Видади Исгандарли, известный жесткой критикой азербайджанских властей.