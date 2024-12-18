Німецька поліція проводить розслідування через проблеми зі здоров'ям у матері росопозиціонера

Німецька поліція проводить розслідування після того, як матері російського опозиціонера Владіміра Кара-Мурзи стало погано в Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Reuters.

Кара-Мурза заявив, що його мати перебуває в лікарні в Берліні у вівторок в той час, як німецька поліція заявила, що розслідує справу про замах на вбивство.

Кара-Мурза сказав, що підозри в тому, що його мати, громадянка Німеччини і Росії, була отруєна, не підтвердилися.

Реклама:

У поліції заявили, що результати токсикологічної експертизи очікуються не раніше середи.

"Моя мати дійсно перебуває в лікарні в Берліні, але підозри на отруєння або серцевий напад, на щастя, не підтвердилися", – написав Кара-Мурза в соціальних мережах.

Поліція повідомила, що жінку, ім'я якої вони не назвали, перевели в ізолятор лікарні "Шаріте". Вона звернулася до лікарні вдень зі скаргами на симптоми отруєння.

"Наразі ми з'ясовуємо, чи є якісь докази політичної мотивації", – сказала речниця поліції Джейн Берндт. Вона додала, що у квартирі жінки, в західному районі Шарлоттенбург-Вільмерсдорф, проводяться обшуки в пошуках доказів.

Кара-Мурза, відомий критик глави Кремля Владіміра Путіна і його повномасштабного вторгнення в Україну, був одним з 26 в'язнів, якими Росія, Білорусь і Захід обмінялися в серпні, в рамках найбільшого обміну в'язнями з часів холодної війни.

Серед тих, на кого його обміняли, був російський вбивця Вадим Красіков, засуджений за вбивство у 2019 році в берлінському парку громадянина Грузії, який був учасником руху за незалежність Чечні.

Минулого року російській журналістці-розслідувачу Єлені Костюченко стало погано в поїзді до Берліна після того, що вона вважала отруєнням. Поліція розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство.