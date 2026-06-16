В партії Мерца назвали "катастрофою" угоду між Іраном і США

У Німеччині Родеріх Кізеветтер, експерт із зовнішньої політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца, різко розкритикував мирну угоду між Іраном і США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кізеветтера наводить DW.

Кізеветтер схарактеризувати як "катастрофу" досягнену мирну угоду.

За його словами, угода "опосередковано підтримує" військову машину глави Кремля Владіміра Путіна і "залишає Ірану широкі можливості для розробки ядерної бомби".

"Це катастрофа для народу Ірану", – сказав він.

У цьому контексті представник ХДС також розкритикував президента США Дональда Трампа.

"Як тільки жорстокий режим висловлює погрози, він (Трамп. – Ред.) здається і жертвує довгостроковими інтересами безпеки заради швидкої піар-перемоги", – зазначив Кізеветтер.

Увечері 15 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що мирна угода з Іраном вже підписана, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.

Повідомляли, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.