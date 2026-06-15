Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мирна угода з Іраном вже підписана, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном перед самітом G7 в Ев’яні, пише "Європейська правда".

У понеділок Трамп заявив, що США вже уклали меморандум про взаєморозуміння з Іраном, а офіційна церемонія підписання відбудеться цієї п’ятниці. За словами президента США, завдяки угоді судноплавство в Ормузькій протоці вже частково відновилося.

"Угода повністю підписана. А протока вже частково відкрита. Як ви знаєте, вони проводять невеликі пошуки кількох мін, які вже знайшли. Але, по суті, кораблі вже починають виходити. У п’ятницю вона буде повністю відкрита", – сказав Трамп.

Глава Білого дому повідомив журналістам, що текст меморандуму буде оприлюднено "досить скоро", ймовірно, після його підписання цієї п’ятниці.

"Це дуже потужний документ, і я хочу, щоб його оприлюднили, тож, ймовірно, досить скоро. Я б сказав, що десь після п’ятниці", – сказав він.

Трамп також припустив, що він може взяти участь у церемонії підписання угоди у швейцарському місті Женева, куди їде віцепрезидент США Джей Ді Венс.

У понеділок ЗМІ повідомили, що президент та віцепрезидент США та спікер парламенту Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння між країнами в електронному форматі.

Повідомляли, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.