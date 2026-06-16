В партии Мерца назвали "катастрофой" соглашение между Ираном и США

Родерих Кизеветтер, эксперт по внешней политике из Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца, резко раскритиковал мирное соглашение между Ираном и США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кизеветтера приводит DW.

Кизеветтер охарактеризовал как "катастрофу" достигнутое мирное соглашение.

По его словам, соглашение "косвенно поддерживает" военную машину главы Кремля Владимира Путина и "оставляет Ирану широкие возможности для разработки ядерной бомбы".

"Это катастрофа для народа Ирана", – сказал он.

В этом контексте представитель ХДС также раскритиковал президента США Дональда Трампа.

"Как только жестокий режим высказывает угрозы, он (Трамп. – Ред.) сдается и жертвует долгосрочными интересами безопасности ради быстрой пиар-победы", – отметил Кизеветтер.

Вечером 15 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства.

Сообщалось, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном охватывает ряд вопросов – от ядерных работ Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций против иранской нефти.