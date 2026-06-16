Лідер керівної партії Литви заявив про намір обійняти посаду прем'єра

Голова Соціал-демократичної партії Литви (СДПЛ) Міндаугас Сінкявічюс вирішив взяти на себе відповідальність і очолити уряд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе у Facebook.

Лідер соціал-демократів наголошує, що ухвалив це рішення з огляду на очікування жителів Литви.

"Хочу повідомити, що підтверджую свою готовність взяти на себе відповідальність за формування нового уряду та обійняти посаду прем’єр-міністра", – зазначив він.

Сінкявічюс також заявив про готовність об’єднати партнерів по коаліції для спільної роботи, домагатися необхідних змін та забезпечити, щоб "робота уряду була орієнтована на результати, добробут людей та зміцнення майбутнього Литви".

"Зростання геополітичної напруженості зобов’язує нас ще швидше зміцнювати потенціал національної безпеки та оборони, приділяючи особливу увагу протиповітряній обороні. Зовнішня політика Литви має бути активною, послідовною та орієнтованою на конкретні результати", – наголосив він.

Раніше про те, що Сінкявічюс вирішив обійняти посаду прем'єр-міністра, замінивши на цій посаді Інгу Ругінене, повідомили литовські ЗМІ.

Нагадаємо, на початку червня соціал-демократи заявили про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви". Президент Гітанас Науседа привітав це рішення. Оновлена коаліція буде мати у Сеймі 75 мандатів.

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