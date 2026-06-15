ЗМІ: у Литві може змінитися прем'єр-міністр

У Литві наприкінці переговорів щодо формування нової коаліції лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс вирішив обійняти посаду прем'єр-міністра, замінивши на цій посаді Інгу Ругінене.

Про це стало відомо порталу Lrytas, повідомляє "Європейська правда".

За даними порталу, він уже повідомив про це рішення своїм найближчим соратникам. Це означає, що політик повинен буде відмовитися від посади мера Йонави та разом із родиною переїхати до Вільнюса.

Про своє рішення обійняти посаду глави уряду Сінкявічюс має повідомити на засіданні ради Соціал-демократичної партії, яке має відбутися найближчими днями.

Портал зазначає, що Сінкявічюс як лідер партії отримає широку підтримку.

Щодо чинної очільниці уряду Інги Ругінене, то, за даними джерел порталу, вона висловила бажання повернутися на посаду міністерки соціального захисту та праці.

Ще кілька тижнів тому під час бесіди з Ругінене Сінкявічюс пообіцяв їй виконати всі її кар'єрні побажання. Наразі міністерством керує соціал-демократка Юрате Зайлскене.

На початку червня соціал-демократи вирішили виключити з коаліції ультраправу партію "Зоря Німану" і замість неї сформувати більшість з Союзом демократів "В ім’я Литви".

У п’ятницю повідомлялося, що оновлена коаліція, з якої виключили ультраправих, завершила підготовку коаліційної угоди – її ще мають остаточно затвердити лідери політсил.

Проблеми у коаліції в Литві назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки у її партії не ухвалять іншого рішення.

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