Лидер правящей партии Литвы заявил о намерении занять должность премьера

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс решил взять на себя ответственность и возглавить правительство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал у себя в Facebook.

Лидер социал-демократов отмечает, что принял это решение, учитывая ожидания жителей Литвы.

"Хочу сообщить, что подтверждаю свою готовность взять на себя ответственность за формирование нового правительства и занять должность премьер-министра", – отметил он.

Синкявичюс также заявил о готовности объединить партнеров по коалиции для совместной работы, добиваться необходимых изменений и обеспечить, чтобы "работа правительства была ориентирована на результаты, благосостояние людей и укрепление будущего Литвы".

"Рост геополитической напряженности обязывает нас еще быстрее укреплять потенциал национальной безопасности и обороны, уделяя особое внимание противовоздушной обороне. Внешняя политика Литвы должна быть активной, последовательной и ориентированной на конкретные результаты", – подчеркнул он.

Ранее о том, что Синкявичюс решил занять должность премьер-министра, заменив на этом посту Ингу Ругинене, сообщили литовские СМИ.

Напомним, в начале июня социал-демократы заявили о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Звездой Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы". Президент Гитанас Науседа приветствовал это решение. Обновленная коалиция будет иметь в Сейме 75 мандатов.

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