Французька спецслужба відмовилася від послуг американського ШІ-гіганта Palantir

Французька служба внутрішньої розвідки припинить співпрацю з американським гігантом у сфері штучного інтелекту Palantir.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню.

Рішення Генерального управління внутрішньої безпеки (DGSI) розірвати контракт з Palantir стало наслідком кроку Вашингтона минулого тижня, який обмежив доступ до потужної моделі Fable компанії Anthropic для неамериканських користувачів.

Лекорню заявив, що Франція не повинна "залежати від доброї волі певних партнерів, які здатні перекрити доступ" до штучного інтелекту.

Він також оголосив про виділення 655 мільйонів євро нових державних інвестицій на розвиток власних технологій штучного інтелекту.

"Ми не можемо допустити нових стратегічних залежностей у цифровій сфері", – заявив глава уряду Франції.

Інцидент з Fable спонукав кандидатів усього політичного спектру на майбутніх президентських виборах у Франції закликати до більшої незалежності від США у розробці штучного інтелекту.

Компанію Palantir заснував Пітер Тіль, правий мільярдер із Кремнієвої долини, близький до президента США Дональда Трампа, за підтримки американського ЦРУ. Вона, зокрема, співпрацювала з урядом США для виявлення нелегальних іммігрантів або цілей у війні США та Ізраїлю проти Ірану.

Активісти попереджають, що продукти компанії становлять ризик, пов'язаний із масовим стеженням, порушенням особистих свобод та захисту даних. Однак Palantir наполягає, що просто надає потужні послуги з обробки даних, які допомагають виокремлювати корисну інформацію з потоку даних, доступних урядовим установам та великим компаніям.

Раніше цього місяця британські законодавці закликали Національну службу охорони здоров'я (NHS) розірвати контракт з цією американською компанією. Офіс мера Лондона також заблокував пропозицію столичної поліції про співпрацю з Palantir.

Німецька розвідка віддала перевагу французькій компанії з ШІ, а не американській Palantir.

Нещодавно основні інституції Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.