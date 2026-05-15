Німецька розвідка віддала перевагу французькій компанії з ШІ, а не американській Palantir

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV), внутрішня розвідка Німеччини, віддала перевагу французькій компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті, а не американському гіганту у сфері безпеки Palantir, прагнучи зменшити залежність Європи від американських технологій.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, а також Politico, пише "Європейська правда".

За повідомленнями медіа, BfV планує використовувати програмне забезпечення ArgonOS від ChapsVision для аналізу структурованих та неструктурованих даних і їх підготовки для людей.

Керівник BfV Зінан Зелен заявив у грудні, що його відомство хоче покладатися на європейські альтернативи Palantir.

Кілька відомств у Франції вже використовують це програмне забезпечення, зокрема, внутрішня розвідка DGSI.

Це рішення ухвалено на тлі ширшої німецької дискусії щодо ролі Palantir в інфраструктурі безпеки країни. Деякі німецькі поліцейські підрозділи вже використовують програмне забезпечення цієї компанії.

Критики попереджають про ризики для захисту даних, основних прав та залежності від американського постачальника.

Генеральний директор Palantir Алекс Карп нещодавно виступив проти німецького скептицизму, стверджуючи, що програмне забезпечення його компанії вже використовується на "кожному серйозному полі бою у світі".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поділився, що зараз би не радив своїм дітям поїздку до США, бо там склався "певний соціальний клімат".

Президент США Дональд Трамп раніше накинувся на Мерца після того, як німецький лідер сказав, що Іран "принижує" США.

Згодом Трамп оголосив про виведення 5 тисяч американських військових з Німеччини.