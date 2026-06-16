Французская спецслужба отказалась от услуг американского ИИ-гиганта Palantir

Французская служба внутренней разведки прекратит сотрудничество с американским гигантом в сфере искусственного интеллекта Palantir.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом заявил во вторник премьер-министр Себастьен Лекорню.

Решение Генерального управления внутренней безопасности (DGSI) разорвать контракт с Palantir стало следствием шага Вашингтона на прошлой неделе, который ограничил доступ к мощной модели Fable компании Anthropic для неамериканских пользователей.

Лекорню заявил, что Франция не должна "зависеть от доброй воли определенных партнеров, которые способны перекрыть доступ" к искусственному интеллекту.

Он также объявил о выделении 655 миллионов евро новых государственных инвестиций на развитие собственных технологий искусственного интеллекта.

"Мы не можем допустить новых стратегических зависимостей в цифровой сфере", – заявил глава правительства Франции.

Инцидент с Fable побудил кандидатов всего политического спектра на предстоящих президентских выборах во Франции призвать к большей независимости от США в разработке искусственного интеллекта.

Компанию Palantir основал Питер Тиль, правый миллиардер из Кремниевой долины, близкий к президенту США Дональду Трампу, при поддержке американского ЦРУ. Она, в частности, сотрудничала с правительством США для выявления нелегальных иммигрантов или целей в войне США и Израиля против Ирана.

Активисты предупреждают, что продукты компании представляют риск, связанный с массовой слежкой, нарушением личных свобод и защиты данных. Однако Palantir настаивает, что просто предоставляет мощные услуги по обработке данных, которые помогают выделять полезную информацию из потока данных, доступных правительственным учреждениям и крупным компаниям.

Ранее в этом месяце британские законодатели призвали Национальную службу здравоохранения (NHS) разорвать контракт с этой американской компанией. Офис мэра Лондона также заблокировал предложение столичной полиции о сотрудничестве с Palantir.

Немецкая разведка отдала предпочтение французской компании по ИИ, а не американской Palantir.

Недавно основные институты Европейского Союза запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.