Стармер та Кошта узгодили дату проведення другого саміту Британія-ЄС

Другий саміт Британія-ЄС, зосереджений на економічній співпраці між Лондоном та Брюсселем, відбудеться 22 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", у мережі X повідомив британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

Очільник уряду Британії заявив, що домовився з президентом Євроради Антоніу Коштою про проведення другого саміту, присвяченого перезавантаженню відносин з Євросоюзом, 22 липня у Брюсселі.

Стармер заявив, що ця подія сприятиме "поверненню Британії в центр Європи".

"Мій уряд з партії лейбористів виконує свою обіцянку щодо перезавантаження наших відносин та повернення Великої Британії в центр Європи. Разом ми будемо боротися з проблемою вартості життя, сприятимемо створенню робочих місць та відкриватимемо можливості для молоді", – написав прем’єр.

Кошта наголосив, що співпраця між ЄС та Британією є надзвичайно важливою для європейської безпеки, стійкості та процвітання.

Раніше британський прем’єр-міністр Кір Стармер анонсував проведення другого саміту Британія-ЄС, під час якого очікується ратифікація угод, досягнутих на першому саміті у Лондоні 19 травня 2025 року. За повідомленнями ЗМІ, планований на червень саміт відклали через затягування переговорів щодо поглиблення відносин та ослаблення авторитету Кіра Стармера.

У квітні Стармер також заявив, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові національні інтереси його країни вимагають "тіснішого партнерства" з Європейським Союзом.

Варто нагадати, що лейбористський уряд Стармера все частіше говорить про економічні витрати, пов'язані з Brexit, який стався за попередньої консервативної адміністрації у 2020 році після референдуму 2016 року. Однак він виключив можливість повернення до єдиного ринку або вступу до митного союзу.

Згідно з дослідженням Best for Britain, що відображає настрої виборців через 10 років після референдуму щодо Brexit, серед британських виборців зростає підтримка повернення до ЄС.