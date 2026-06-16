Стармер и Кошта согласовали дату проведения второго саммита "Великобритания–ЕС"

Второй саммит "Великобритания–ЕС", посвященный экономическому сотрудничеству между Лондоном и Брюсселем, состоится 22 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в сети X сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

Глава правительства Великобритании заявил, что договорился с президентом Евросовета Антониу Коштой о проведении второго саммита, посвященного перезагрузке отношений с Евросоюзом, 22 июля в Брюсселе.

Стармер заявил, что это событие будет способствовать "возвращению Великобритании в центр Европы".

"Мое правительство из Лейбористской партии выполняет свое обещание о перезагрузке наших отношений и возвращении Великобритании в центр Европы. Вместе мы будем бороться с проблемой стоимости жизни, содействовать созданию рабочих мест и открывать возможности для молодежи", – написал премьер.

Кошта подчеркнул, что сотрудничество между ЕС и Великобританией чрезвычайно важно для европейской безопасности, устойчивости и процветания.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал проведение второго саммита "Великобритания–ЕС", в ходе которого ожидается ратификация соглашений, достигнутых на первом саммите в Лондоне 19 мая 2025 года.

По сообщениям СМИ, планируемый на июнь саммит отложили из-за затягивания переговоров по углублению отношений и ослабления авторитета премьер-министра Кира Стармера.

В апреле Стармер также заявил, что в условиях глобальной нестабильности долгосрочные национальные интересы его страны требуют "более тесного партнерства" с Европейским Союзом.

Стоит напомнить, что лейбористское правительство Стармера все чаще говорит об экономических издержках, связанных с Brexit, который произошел при предыдущей консервативной администрации в 2020 году после референдума 2016 года. Однако он исключил возможность возвращения на единый рынок или вступления в таможенный союз.

Согласно исследованию Best for Britain, отражающему настроения избирателей спустя 10 лет после референдума по Brexit, среди британских избирателей растет поддержка возвращения в ЕС.