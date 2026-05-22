ЗМІ: саміт ЄС–Британія можуть перенести через сумніви у стабільності уряду Стармера

Наступний саміт між Великою Британією та Європейським Союзом може бути відкладений через затягування переговорів щодо поглиблення відносин та ослаблення авторитету прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Про це Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами британських та європейських посадовців, зустріч у Брюсселі була попередньо запланована на червень, але тепер її можуть перенести щонайраніше на липень.

Дехто вказував на ймовірність того, що до моменту саміту не вдасться досягти суттєвих домовленостей; інші зазначали, що Стармера можуть вважати надто слабким, щоб піти на поступки, необхідні для просування переговорів.

За словами деяких британських посадовців, узгодити плани виявилося складно, оскільки Брюссель не вірить, що уряд Стармера залишиться при владі в найближчі місяці.

"Ми раніше підтверджували, що наступний саміт між Великою Британією та ЄС відбудеться цього літа. Остаточна дата буде підтверджена згодом", – сказав представник Кабінету міністрів.

Також деякі співрозмовники стверджують, що наразі досягнуто обмеженого прогресу щодо угоди про мобільність молоді (Erasmus+) через розбіжності щодо вимоги ЄС знизити вартість навчання.

Нагадаємо, останнім часом опитування у Британії свідчать, що все більше людей шкодують про вихід країни з ЄС за підсумками референдуму 2016 року. За одним з останніх опитувань, повне повернення до ЄС підтримали б 53%.

Ексміністр Вес Стрітінг, який, імовірно, претендуватиме на прем’єрську посаду у разі відставки Стармера, виступає за повернення Британії у ЄС.

Втім, ЗМІ писали, що Брюсселі навряд чи запропонують Лондону спеціальні умови у разі рішення Сполученого Королівства все ж повертатися до ЄС після "розлучення".

