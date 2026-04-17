Більше половини британців підтримують повернення до ЄС

Згідно з дослідженням, що відображає настрої виборців через 10 років після референдуму щодо Brexit, серед британських виборців зростає підтримка повернення до ЄС, а не просто до єдиного ринку: понад 80% прихильників Лейбористської, Ліберально-демократичної та Партії зелених підтримують цей варіант.

Про це йдеться у дослідженні Best for Britain, результати якого наводить Guardian, передає "Європейська правда".

Дослідження показало, що хоча 61% усіх виборців підтримали нинішній підхід уряду до відносин з ЄС, лише 19% зробили це "рішуче".

Повне повернення до ЄС підтримали б 53% усіх виборців, причому підтримка серед виборців Лейбористської партії становила 83%, серед ліберал-демократів – 84%, а серед "зелених" – 82%, як показало опитування.

З виборців Консервативної партії та партії Reform UK подібний крок підтримали б відповідно 39% та 18%, як з’ясувала Best for Britain.

Раніше британський прем’єр-міністр Кір Стармер анонсував проведення другого саміту Британія-ЄС, який буде зосереджений на економічній співпраці.

Стармер також заявив, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові національні інтереси його країни вимагають "тіснішого партнерства" з Європейським Союзом.

Як повідомлялося, міністр Британії з питань зв’язків з ЄС Нік Томас-Саймондс переконаний, що Лондон та Брюссель погодять угоду щодо "перезавантаження" у ключових частинах економіки до початку літа.

Варто нагадати, що лейбористський уряд Стармера все частіше говорить про економічні витрати, пов'язані з Brexit, який стався за попередньої консервативної адміністрації у 2020 році після референдуму 2016 року. Однак він виключив можливість повернення до єдиного ринку або вступу до митного союзу.