У Німеччині відкрили центр захисту від гібридних загроз

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт відкрив у Берліні Спільний центр боротьби з гібридними загрозами.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Метою центру є виявлення та боротьба зі шпигунством, саботажем, дезінформацією, розповсюдженням зброї масового ураження, транснаціональними репресіями, державним тероризмом та іншими формами гібридних загроз.

Новостворене відомство сприятиме обміну інформацією між поліцією, розвідувальними службами та інших структурами для швидшого виявлення атак з боку держав або іноземних розвідслужб.

"Гібридні загрози вже давно стали повсякденною небезпекою. У Спільному центрі протидії гібридним загрозам об’єднують свої сили органи безпеки федерального рівня та земель, поліція, Федеральна служба із захисту конституції та служби інформаційної безпеки. Ми захищаємо нашу країну від ворожих сил і забезпечуємо стабільність нашої інфраструктури, економіки та демократії", – завив міністр.

За оцінкою Федеральної служби із захисту конституції (BfV), найбільшу активність у сфері гібридних загроз проти Німеччини наразі демонструє Росія. Однак протягом останніх років у країні було виявлено також кількох ймовірних китайських агентів.

Як повідомлялося, у Бундесвері вважають, що Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії.

У травні міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що уряд планує інвестувати мільярди євро в програму, спрямовану на посилення спроможності Німеччини захищати своїх громадян у разі конфлікту чи катастрофи.

У квітні Німеччина представила першу в історії військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії.