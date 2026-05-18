У Німеччині планують розширити систему цивільної оборони

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що уряд планує інвестувати мільярди євро в програму, спрямовану на посилення спроможності Німеччини захищати своїх громадян у разі конфлікту чи катастрофи.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Добріндт зазначив, що Німеччина зміцнює свої можливості реагування на гібридні загрози та збільшує підтримку добровольців-рятувальників.

"Ми посилюємо захист населення та систему цивільної оборони", – сказав міністр.

Він додав, що відбудеться тісніша інтеграція військових та цивільних оборонних структур для підвищення безпеки та стійкості.

Запланована програма коштуватиме 10 млрд євро. Кошти будуть використані на додаткове обладнання, будівлі, персонал та технології, зокрема для Федерального агентства технічної допомоги (THW).

Торік бельгійські медичні вищі навчальні заклади отримали рекомендаційні листи від уряду із закликом надалі приділяти більшу увагу підготовці студентів до роботи у надзвичайних ситуаціях цивільного або воєнного характеру.

Шведське агентство надзвичайних ситуацій у 2024 році оновило брошуру "На випадок кризи або війни", яка існує з часів Другої світової війни та містить поради про те, що робити в разі ядерної атаки, авіаудару або екстремальних погодних умов.