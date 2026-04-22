Німеччина представила свою першу військову стратегію, мета – найсильніша армія Європи

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

У стратегії Пісторіус зберіг цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців, хоча військові закликали до збільшення цієї кількості через зростаючу загрозу з боку Росії.

Разом з резервістами чисельність сил має становити щонайменше 460 тисяч військових.

"Наша амбіція полягає і повинна полягати у тому, щоб стати найсильнішою звичайною армією Європи", – оголосив міністр.

Головним завданням військової стратегії Німеччини є протидія загрозам з боку Росії.

"Росія створює умови для військового нападу на держави НАТО", – йдеться в документі.

У стратегії Пісторіуса окреслено ключові рекомендації для протидії цим загрозам, як, наприклад розвиток наступальних та оборонних можливостей, особливо в космосі, кіберпросторі та інформаційній сфері.

Наголошується, що, з огляду на гібридний характер російських загроз, Бундесвер повинен співпрацювати з усіма інструментами державної влади, але зосереджуватися на завданнях, які вимагають військових дій.

Крім того, стратегія наголошує, що Збройні сили Німеччини отримають більше високоточної зброї далекого радіусу дії, зокрема систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.

Також минулого року Німеччина пом’якшила так зване "боргове гальмо" для інвестицій в оборону та інфраструктуру.