В Германии открыли центр защиты от гибридных угроз

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт открыл в Берлине Объединенный центр по борьбе с гибридными угрозами.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Целью центра является выявление и борьба со шпионажем, саботажем, дезинформацией, распространением оружия массового поражения, транснациональными репрессиями, государственным терроризмом и другими формами гибридных угроз.

Новосозданное ведомство будет способствовать обмену информацией между полицией, разведывательными службами и другими структурами для более оперативного выявления атак со стороны государств или иностранных разведывательных служб.

"Гибридные угрозы уже давно стали повседневной опасностью. В Объединенном центре противодействия гибридным угрозам объединяют свои силы органы безопасности федерального уровня и земель, полиция, Федеральная служба по защите конституции и службы информационной безопасности. Мы защищаем нашу страну от враждебных сил и обеспечиваем стабильность нашей инфраструктуры, экономики и демократии", – заявил министр.

По оценке Федеральной службы по защите конституции (BfV), наибольшую активность в сфере гибридных угроз против Германии в настоящее время демонстрирует Россия. Однако в течение последних лет в стране были выявлены также несколько вероятных китайских агентов.

Как сообщалось, в Бундесвере считают, что Германия с опозданием осознала масштабы гибридных атак со стороны России.

В мае министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что правительство планирует инвестировать миллиарды евро в программу, направленную на укрепление способности Германии защищать своих граждан в случае конфликта или катастрофы.

В апреле Германия представила первую в истории военную стратегию, цель которой – превратить немецкую армию в самую сильную в Европе на фоне угрозы со стороны России.