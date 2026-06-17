Польща та Німеччина підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

Міністри оборони Німеччини та Польщі, Борис Пісторіус та Владислав Косіняк-Камиш, у середу підписали угоду про оборонну співпрацю між країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція PAP.

Положення оборонної угоди між Варшавою та Берліном охоплюють насамперед сфери військової мобільності, розвитку інфраструктури, логістичного забезпечення, морської сфери, зокрема співпраці в Балтійському морі, кібербезпеки та космічного простору.

Церемонія підписання відбулася у столиці Польщі в 35-ту річницю укладення польсько-німецького Договору про добросусідство та дружнє співробітництво. Зазначається, що нова угода замінить попередній документ, підписаний між урядами у 2011 році.

Документ стане правовою основою, що визначає "нові, актуальні рамки взаємної співпраці сторін у питаннях оборони".

"Ініціатива має на меті систематизувати поточну оперативну співпрацю з урахуванням поточної ситуації з безпекою у Центрально-Східній Європі. Цей документ доповнить оборонні механізми в рамках НАТО та Європейського Союзу", – зазначили у Міністерстві оборони Польщі.

Водночас угода не містить взаємних гарантій безпеки, подібних до тих, що були передбачені в укладеному торік польсько-французькому договорі. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський пояснив це позицією президента Кароля Навроцького щодо відносин з Німеччиною.

Минулого місяця прем'єр-міністри Польщі та Великої Британії, Дональд Туск і Кір Стармер, підписали в Нортхолті договір про партнерство у сфері безпеки та оборони.