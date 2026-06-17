Польша и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Министры обороны Германии и Польши, Борис Писториус и Владислав Косиняк-Камыш, в среду подписали соглашение об оборонном сотрудничестве между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство PAP.

Положения оборонного соглашения между Варшавой и Берлином охватывают прежде всего сферы военной мобильности, развития инфраструктуры, логистического обеспечения, морской сферы, в частности сотрудничества в Балтийском море, кибербезопасности и космического пространства.

Церемония подписания состоялась в столице Польши в 35-ю годовщину заключения польско-немецкого Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве. Отмечается, что новое соглашение заменит предыдущий документ, подписанный между правительствами в 2011 году.

Документ станет правовой основой, определяющей "новые, актуальные рамки взаимного сотрудничества сторон в вопросах обороны".

"Инициатива имеет целью систематизировать текущее оперативное сотрудничество с учетом текущей ситуации с безопасностью в Центрально-Восточной Европе. Этот документ дополнит оборонные механизмы в рамках НАТО и Европейского Союза", – отметили в Министерстве обороны Польши.

В то же время соглашение не содержит взаимных гарантий безопасности, подобных тем, которые были предусмотрены в заключенном в прошлом году польско-французском договоре. Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил это позицией президента Кароля Навроцкого относительно отношений с Германией.

В прошлом месяце премьер-министры Польши и Великобритании, Дональд Туск и Кир Стармер, подписали в Нортхолте договор о партнерстве в сфере безопасности и обороны.