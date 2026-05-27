Прем'єри Польщі і Британії підписали договір про партнерство у сфері безпеки та оборони

Новини — Середа, 27 травня 2026, 15:58 — Іванна Костіна

Прем'єр-міністри Польщі та Великої Британії, Дональд Туск і Кір Стармер, підписали в середу в Нортхолті західніше Лондона договір про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Перелік проєктів, що реалізують договір з Великою Британією, охоплюватиме, зокрема, співпрацю у боротьбі з гібридними загрозами, дезінформацією та нелегальною міграцією. Він також враховує розвиток оборони, співпрацю оборонних галузей, кібербезпеку та безпеку морської інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я.

"Цей договір визначає рамки військової співпраці, співпраці в оборонній промисловості та у питаннях кібербезпеки", – заявив Туск перед вильотом до Великої Британії.

Він додав, що Польща співпрацюватиме з Лондоном над найсучаснішими технологіями, що стосуються дронів, протиповітряної оборони та кібербезпеки.

Глава польського уряду підкреслив, що в одному з перших речень польсько-британського договору обидві сторони наголошують, що "усвідомлюють, що стратегічною загрозою, в тому числі довгостроковою, для Польщі, Великої Британії та НАТО є Росія".

"Хай живе польсько-британський союз! Договір з Нортхолтом підписано", – прокоментував, опублікувавши спільне фото з Кіром Стармером, глава польського уряду.

Згідно з повідомленням Даунінг-стріт, договір передбачає, зокрема, спільне виробництво ракет середньої дальності нового покоління для протиповітряної оборони, "масштабні" навчання польських і британських військ, зміцнення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також розробку передової амуніції для протиповітряної оборони. Угода також є елементом поглиблення співпраці Лондона з Європейським Союзом.

Стармер, цитований у повідомленні Даунінг-стріт, оцінив, що договір стане "найбільшим за покоління кроком вперед у взаємних відносинах у сфері оборони та безпеки". Подібний договір – про посилену співпрацю та дружбу – Польща підписала рік тому з Францією в Нансі.

