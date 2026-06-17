Німеччина і Польща готуються підписати нову оборонну угоду

Німеччина та Польща у середу готуються підписати нову угоду у сфері оборони, щоб зміцнити європейську військову співпрацю в умовах загострення напруженості з Росією та зростання невизначеності щодо участі США у справах Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

В останні роки відносини між двома сусідніми країнами стали більш прагматичними на тлі повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році та приходу до влади ліберального уряду в Польщі у 2023 році.

У той час як США розглядають можливість часткового скорочення своєї військової присутності в Європі, Польща прагне забезпечити, щоб основні європейські союзники відігравали більш значну роль у захисті східного флангу континенту.

Своєю чергою Німеччина шукає партнерів у рамках своїх зусиль щодо відродження збройних сил після десятиліть занепаду, прагнучи створити найпотужнішу армію на європейському фланзі НАТО.

Угода в галузі оборони має включати плани щодо захисту регіону Балтійського моря, а також деталі співпраці у сфері військової мобільності та інфраструктури, кібербезпеки та нових технологій.

Очікується, що угода про оборону підтвердить зобов’язання щодо взаємної оборони, закріплені в договорах НАТО та Європейського Союзу, учасниками яких є обидві країни.

Однак, на відміну від двосторонніх договорів, які кожна з країн підписала з Францією та Великою Британією в останні роки, польсько-німецька угода має міжвідомчий характер, зосереджена на практичних аспектах військового співробітництва та не містить політичних декларацій про взаємну оборону, які присутні в двосторонніх договорах.

Раніше глава польського МЗС Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання про те, чому Польща не підписує аналогічний договір з Німеччиною, заявив, що президент Кароль Навроцький ніколи б на це не погодився.

"Тут розгориться справжнє пекло", – говорив Сікорський.

Коли партія "Право і справедливість" була при владі, тодішній уряд вимагав від Німеччини 1,3 трильйона доларів репарацій за окупацію Польщі під час Другої світової війни – вимогу, яку Берлін відхилив.

Ця тема, ймовірно, знову постане напередодні загальних виборів наступного року, і прем’єр Дональд Туск намагатиметься уникнути враження, що він служить інтересам Берліна.

Нагадаємо, наприкінці квітня Франція та Греція поновили свою оборонну угоду, зміцнивши зв’язки у той час, коли європейські країни прагнуть ще більше посилити стратегію стримування.

Також повідомляли, що Польща і Франція обговорюють можливість поширення французької "ядерної парасольки".