У Берліні відбулися сутички між поліцією та польськими ультраправими

У Берліні у вівторок відбулися сутички між місцевою поліцією та польськими активістами з праворадикальної групи "Руху захисту кордонів", які намагалися встановити хрест біля пам'ятника польським жертвам Другої світової війни та німецької окупації.

Про це повідомляє портал Onet, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою берлінської поліції, у вівторок приблизно 15 людей у ​​жовтих жилетах з великим дерев'яним хрестом спробували пройти маршем до меморіального каменя, який вшановує пам’ять польських жертв Другої світової війни та німецької окупації.

Поліцейські дозволили активістам пройти до пам'ятника, але без хреста чи знаків із написами, пов'язаними з Другою світовою війною. Правоохоронці наголосили, що для проведення такого заходу організатори мали звернутися за дозволом.

Після цього між активістами та поліцією спалахнули сутички. Правоохоронці знерухомили деяких членів "Руху захисту кордонів", зокрема його лідера Роберта Бонкевича. На них наділи наручники та тимчасово затримали.

Wrzuciłem nagranie w czata i poprosiłem o analizę ciosów z perspektywy mieszanych sztuk walki (MMA). To co uzyskałem jest porażające.



Biomechanika i sekwencja działań posthitlerowskiego policjanta wygląda następująco:



1️⃣ Kontrola dystansu i klincz: Przejście do tzw. klinczu… – Dominik Dzierżanowski (@D_Dzierzanowski) June 17, 2026

"Коли група, несучи хрест і транспаранти, все ж таки рушила до пам'ятника, поліцейські застосували заходи стримування до шести осіб. Оскільки вони чинили опір, наші сили втручання також застосували прямий примус", – повідомила берлінська поліція.

Після завершення розслідування всіх затриманих було звільнено на місці.

У записі, опублікованому на платформі X, Бонкевич заявив, що члени "Руху захисту кордонів" не організовували жодних зібрань, а хотіли помолитися біля пам'ятника, який він назвав "каменем ганьби".

"Цей камінь позбавлений будь-яких чітких символів польської ідентичності, позбавлений хреста чи релігійних символів, таких важливих для Польщі та поляків. Його форма не передає жахливість німецьких злочинів, грабунків, терору та руйнувань, яких зазнали громадяни Республіки Польща…Нашою метою 16 червня 2026 року було вшанувати пам'ять жертв, помолитися та встановити хрест", – написав лідер групи.

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський обурився діями німецької поліції.

"Враховуючи, як сьогодні жорстоко обійшлися з нашими громадянами в Берліні, єдиного, чого ми можемо чекати від Німеччини, яка ані не переосмислила свою нацистську та імперіалістичну минулу, ані свого ставлення до поляків, – це ножа в спину", – написав він в X.

Торік у серпні повідомляли, що прокуратура Польщі планує оголосити звинувачення в образі правоохоронців проти Роберта Бонкевича – неформального лідера групи, яка влаштовувала імпровізовані патрулі на польсько-німецькому кордоні проти міграції.

Польський уряд кваліфікував діяльність "Руху захисту кордонів" як незаконну і таку, що заважає правоохоронцям. Натомість уже колишній президент Анджей Дуда та праві польські партії, навпаки, підтримали "активістів" на чолі з Бонкевичем.

Нагадаємо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.