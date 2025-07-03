Уряд Туска і Дуда посперечалися через активістів, що взялись патрулювати кордон з Німеччиною

Члени уряду Польщі та чинний президент Польщі посперечалися через активістів, які самостійно влаштували патрулі на кордоні з Німеччиною на тлі взаємних прикордонних контролів для протидії нелегальній міграції.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польський прем’єр Дональд Туск негативно відреагував на самовільну ініціативу патрулювання кордону з боку активістів, координованих Робертом Бонкевичем. Він заявив про необхідність припинити "нелегальну та агресивну діяльність груп, які узурпують право контролю на кордоні і часто заважають виконанню офіційних обов’язків Прикордонної служби".

"Кордон має бути під контролем – але контролем відповідних служб: прикордонників, поліції, за потреби військової жандармерії, але точно не бійців пана Бонкевича", – прокоментував міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Віцеспікер Сейму Влодзімеж Чажастий у свою чергу заявив, що Бонкевич мав би отримати правові наслідки за таку самодіяльність, а групами "безсенсовних молодиків, які вештаються і лякають людей на кордоні" має зайнятися поліція, прокуратура і суди.

Зі свого боку президент Анджей Дуда, який невдовзі залишить посаду, заявив, що "шокований" словами Туска про патрулі активістів та висловив їм подяку поруч з офіційними службами.

"Це тенденції, які потрібно зупиняти (про повернення до Польщі мігрантів з території Німеччини. – Ред.)... Польське суспільство не хоче цього, і є суспільна реакція у вигляді груп громадян, які охороняють кордон. Я вражений жорсткою реакцією прем’єра Туска… На мою думку, ці люди допомагають прикордонникам виконувати їхню роботу, вони роблять це з доброї волі", – прокоментував Дуда.

Він додав, що активістів "критикують ті ж політики, які кілька років тому у безцільний і хамський спосіб атакували прикордонників, солдатів, що охороняли польський кордон".

Нагадаємо, 1 липня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про відновлення контролю на кордонах з Німеччиною і Литвою, рішення набуде чинності з 7 липня.

Литва у зв’язку з рішенням Польщі також спрямує на кордон додаткові сили прикордонників і поліції.