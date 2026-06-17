В Берлине произошли столкновения между полицией и польскими ультраправыми

Во вторник в Берлине произошли столкновения между местной полицией и польскими активистами из праворадикальной группы "Движение защиты границ", которые пытались установить крест у памятника польским жертвам Второй мировой войны и немецкой оккупации.

Об этом сообщает портал Onet, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению берлинской полиции, во вторник около 15 человек в желтых жилетах с большим деревянным крестом попытались пройти маршем к мемориальному камню, посвященному памяти польских жертв Второй мировой войны и немецкой оккупации.

Полицейские разрешили активистам пройти к памятнику, но без креста или знаков с надписями, связанными со Второй мировой войной. Правоохранители подчеркнули, что для проведения такого мероприятия организаторы должны были обратиться за разрешением.

После этого между активистами и полицией вспыхнули столкновения. Правоохранители обездвижили некоторых членов "Движения защиты границ", в частности его лидера Роберта Бонкевича. На них надели наручники и временно задержали.

Wrzuciłem nagranie w czata i poprosiłem o analizę ciosów z perspektywy mieszanych sztuk walki (MMA). To co uzyskałem jest porażające.



Biomechanika i sekwencja działań posthitlerowskiego policjanta wygląda następująco:



1️⃣ Kontrola dystansu i klincz: Przejście do tzw. klinczu… – Dominik Dzierżanowski (@D_Dzierzanowski) June 17, 2026

"Когда группа, неся крест и транспаранты, всё же двинулась к памятнику, полицейские применили меры сдерживания к шести лицам. Поскольку они оказывали сопротивление, наши силы реагирования также применили прямое принуждение", – сообщила берлинская полиция.

По завершении расследования все задержанные были освобождены на месте.

В записи, опубликованной на платформе X, Бонкевич заявил, что члены "Движения защиты границ" не организовывали никаких собраний, а хотели помолиться у памятника, который он назвал "камнем позора".

"Этот камень лишен каких-либо четких символов польской идентичности, лишен креста или религиозных символов, столь важных для Польши и поляков. Его форма не передает ужас немецких преступлений, грабежей, террора и разрушений, от которых пострадали граждане Республики Польша… Нашей целью 16 июня 2026 года было почтить память жертв, помолиться и установить крест", – написал лидер группы.

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский возмутился действиями немецкой полиции.

"Учитывая, как сегодня жестоко обошлись с нашими гражданами в Берлине, единственное, чего мы можем ожидать от Германии, которая ни переосмыслила своё нацистское и империалистическое прошлое, ни своё отношение к полякам, – это нож в спину", – написал он в X.

В августе прошлого года сообщалось, что прокуратура Польши планирует выдвинуть обвинение в оскорблении сотрудников правоохранительных органов против Роберта Бонкевича – неформального лидера группы, которая устраивала импровизированные патрули на польско-немецкой границе против миграции.

Польское правительство квалифицировало деятельность "Движения защиты границ" как незаконную и препятствующую работе правоохранительных органов. В то же время уже бывший президент Анджей Дуда и правые польские партии, напротив, поддержали "активистов" во главе с Бонкевичем.

Напомним, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций на сумму более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.