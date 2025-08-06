У Польщі готують звинувачення лідеру "активістів", які патрулюють кордон з Німеччиною

Прокуратура Польщі планує оголосити звинувачення в образі правоохоронців проти Роберта Бонкевича – неформального лідера групи, яка влаштовувала імпровізовані патрулі на польсько-німецькому кордоні проти міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Бонкевичу планують оголосити звинувачення в образі чотирьох співробітників Прикордонної служби та Військової жандармерії.

Він назвав їх "зрадниками" під час перепалки на прикордонному переході Слубіце в Любуському воєводстві наприкінці червня.

Бонкевич, відомий раніше акціями в націоналістичних колах, нещодавно заснував "Рух захисту кордонів" – неформальну організацію, яка добровільно "патрулювала" кордони з Німеччиною проти мігрантів.

Польський уряд кваліфікував діяльність "Руху захисту кордонів" як незаконну і таку, що заважає правоохоронцям. Натомість уже колишній президент Анджей Дуда та праві польські партії, навпаки, підтримали "активістів" на чолі з Бонкевичем.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції.

Днями контроль було продовжено до 4 жовтня.