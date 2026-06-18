ЗМІ: Трамп проситиме компанії зі США виробляти ракети в Європі і Україні

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та Україні.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Україна потребує засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів для збиття російських балістичних ракет, які можуть виробляти лише США.

Однак з огляду на те, що США вичерпали запаси, призначені для війни в Ірані, а також зважаючи на час, необхідний для нарощування виробництва, Трамп повідомив союзникам, що розгляне можливості надання ліцензій, розповіли джерела агентства.

"Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання", – сказав Трамп журналістам у середу на саміті G7 у Франції.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц своєю чергою зазначив, що "конкретні ліцензії, про які йдеться, будуть детально обговорені між країнами-учасницями".

"Це дійсно передбачає надання американськими компаніями комплексних ліцензій європейським виробникам", – сказав він.

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.

За даними ЗМІ, йдеться також про можливість виготовляти ракети далекого радіуса дії на території України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.