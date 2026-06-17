ЗМІ: європейські країни вироблятимуть далекобійні ракети в Україні

Європейські країни з "Групи семи" вироблятимуть не лише системи протиповітряної оборони за ліцензією в Україні, а й засоби для далекобійних ударів.

Про це повідомило видання Le Parisien з посилання на дипломатичне джерело, передає "Європейська правда".

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території. За словами джерела, йдеться також про можливість виготовляти ракети далекого радіуса дії.

"Ми вироблятимемо за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони, а й засоби глибокого удару", – заявило дипломатичне джерело в кулуарах саміту G7.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав журналістам, що американські компанії зможуть видавати ліцензії європейським виробникам для виготовлення зброї в Україні.

"Ми всі зараз виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати, видаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності, включаючи європейські та українські компанії", – розповів він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

На початку червня Зеленський розповів, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.