У G7 допускають надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів

Лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.

Про це йдеться в заяві за підсумками саміту G7 у Франції, повідомляє "Європейська правда".

У заяві лідери одностайно заявили про "непохитну підтримку України у справі захисту її свободи, суверенітету та територіальної цілісності".

"Ми ще раз заявляємо про нашу солідарність з українським народом, який страждає від атак на його критично важливу інфраструктуру та культурну спадщину. Ми високо оцінюємо стійкість України та її успіхи на полі бою протягом останніх місяців і наголошуємо, що наразі намітився новий імпульс", – йдеться у заяві

Щоб підтримати та прискорити цей новий імпульс, зазначають лідери G7, вони домовилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також далекобійних засобів.

"Ми також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволять наростити військове виробництво в країні", – додають вони.

Також лідери наголосили на важливості енергетичної стійкості з урахуванням потреб і пріоритетів, озвучених українською владою. Вони домовилися надати подальшу підтримку, щоб допомогти Україні пережити майбутню зиму.

"Ми зобов’язуємося посилити тиск на російську військову економіку. У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема щодо нафтового та газового секторів. Ми вважаємо, що зараз настав слушний момент для вжиття додаткових заходів, оскільки президент Трамп досяг угоди, яку ми підтримуємо, щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці", – підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

На початку червні Зеленський розповів, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.

Тоді ж Зеленський підкреслив, що тривають перемовини з адміністрацією США щодо локалізації виробництва ракет для Patriot саме в Україні.