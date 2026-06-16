Зеленський обговорив з Трампом ліцензії на виробництво систем і ракет проти балістики

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

Про це глава держави розповів у аудіокоментарі журналістам, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що отримання Україною нових засобів ППО стало одним із ключових питань під час його спілкування з лідерами "Групи семи". Він підкреслив, що підіймав цю тему й у його особистому спілкуванні з президентом Трампом.

"Ми говорили про це з президентом Трампом. Наші команди будуть працювати. Дай бог, вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет", – сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський неодноразово звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво систем ППО Patriot, але ситуація не зрушила з місця.

На початку червні Зеленський розповів, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.

Тоді ж Зеленський підкреслив, що тривають перемовини з адміністрацією США щодо локалізації виробництва ракет для Patriot саме в Україні.

У травні повідомляли, що Польща отримала попередню згоду Державного департаменту США на виробництво ракет для системи протиповітряної оборони Patriot.