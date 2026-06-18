У Німеччині кажуть, що європейці поспішають замінити спроможності США на континенті

Міністр оборони Німеччини заявив, що союзники по НАТО поспішають компенсувати скорочення, оголошені Сполученими Штатами щодо певних повітряних і військово-морських ресурсів, що надаються європейським країнам.

Його цитує агенція dpa, пише "Європейська правда".

У травні США анонсували, що скоротять внески до моделі сил НАТО, інструменту планування активів, у рамках зусиль щодо збільшення європейських оборонних витрат та зменшення залежності континенту від Вашингтона.

Глава Міноборони Німеччини вважає, що такий перехід має бути поступовим.

"Ми можемо взяти на себе те, що підлягає компенсації, але не все одразу", – заявив у четвер Пісторіус.

Як повідомив посадовець, далекобійні точні удари є однією з тих сфер, де перехід може зайняти більше часу.

За його словами, гарна координація між союзниками, включаючи США, зараз є ключовою "для запобігання виникненню небезпечних розривів у можливостях у Європі".

"Те, що Сполучені Штати Америки робитимуть менше в Європі, щоб зрештою мати змогу продемонструвати більше зобов’язань в Індо-Тихоокеанському регіоні, завжди було передбачувано", – заявив німецький міністр.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував розвіяти побоювання європейців щодо того, що скорочення можуть вплинути на здатність Альянсу захищати союзників на континенті.

"Ми справді в хорошому становищі. Європейці зараз заповнюють ці прогалини. Частина цього вже зроблена, частина – у процесі. Ми працюємо над цим", – сказав Рютте.

"Якщо спалахне війна, очевидно, що всі союзники, включаючи Сполучені Штати, зроблять усе, що в їхніх силах", – додав генсек НАТО.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

За даними Financial Times, США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки.

Більше на цю тему читайте в статті "Європейської правди": Альянс у стадії "прийняття". Як Європа та США зближують позиції щодо майбутнього НАТО