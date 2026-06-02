FT: США ведуть переговори про розширення розміщення ядерної зброї в Європі

У США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання розповіли, що американські посадовці висловили готовність до додаткового розміщення за межами країн, де вже перебувають американські бомбардувальники з ядерним потенціалом.

Це потенційно дозволило б більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення (DCA), здатні завдавати ядерних ударів.

Двоє з джерел заявили, що готовність обговорювати розширення мала на меті продемонструвати прихильність США до забезпечення ядерної парасольки навіть у той час, коли союзників по НАТО підштовхують до того, щоб взяти на себе більшу частину тягаря в галузі звичайної оборони.

Ці переговори, які мають суворо конфіденційний характер і, можливо, не призведуть до будь-яких змін в угодах про спільне використання ядерної зброї, відбуваються на тлі поширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Дональда Трампа з виведення американських військ і найважливіших систем озброєння з європейського континенту.

За словами цих джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку.

Обговорення тривають у рамках НАТО, повідомило одне з джерел, додавши, що найбільший інтерес виявили союзники, розташовані найближче до кордонів Росії.

Друге джерело, обізнане з ходом переговорів, заявило, що угода про розширення розміщення американської ядерної зброї не буде укладена найближчим часом.

Видання нагадує, що польські офіційні особи публічно заявляли про бажання розмістити у себе ядерну зброю.

Колишній президент Анджей Дуда закликав США поширити ініціативу DCA на територію Польщі, а цього року Варшава приєдналася до нової французької ініціативи, спрямованої на вивчення можливості вперше тимчасово передислокувати частину ядерного потенціалу стримування до європейських країн-союзників.

Програма спільного використання ядерної зброї НАТО включає союзників – Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію – які отримали дозвіл на розміщення американської ядерної зброї в рамках DCA та "передових" ядерних бомб. Вони перебувають під захистом США, при цьому Вашингтон зберігає за собою виняткове право на застосування такої зброї.

Ядерна зброя США, розгорнута в європейських державах, зберігається та охороняється американськими військами.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Тим часом у березні президент Франції Емманюель Макрон заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розмістити ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Новий ядерний захист Європи: як країни ЄС шукають заміну "парасольці" США