В Германии заявляют, что европейцы спешат восполнить способности США на континенте

Министр обороны Германии заявил, что союзники по НАТО спешат компенсировать сокращения, объявленные Соединёнными Штатами в отношении определённых воздушных и военно-морских ресурсов, предоставляемых европейским странам.

Его цитирует агентство dpa, пишет "Европейская правда".

В мае США объявили, что сократят взносы в модель сил НАТО, инструмент планирования активов, в рамках усилий по увеличению европейских оборонных расходов и уменьшению зависимости континента от Вашингтона.

Глава Минобороны Германии считает, что такой переход должен быть постепенным.

"Мы можем взять на себя то, что подлежит компенсации, но не все сразу", – заявил в четверг Писториус.

Как сообщил чиновник, дальнобойные точные удары являются одной из тех сфер, где переход может занять больше времени.

По его словам, хорошая координация между союзниками, включая США, сейчас является ключевой "для предотвращения возникновения опасных разрывов в возможностях в Европе".

"То, что Соединённые Штаты Америки будут делать меньше в Европе, чтобы в конечном итоге иметь возможность продемонстрировать больше обязательств в Индо-Тихоокеанском регионе, всегда было предсказуемо", – заявил немецкий министр.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался развеять опасения европейцев относительно того, что сокращения могут повлиять на способность Альянса защищать союзников на континенте.

"Мы действительно находимся в хорошем положении. Европейцы сейчас восполняют эти пробелы. Часть этой работы уже проделана, часть – в процессе. Мы работаем над этим", – сказал Рютте.

"Если разгорится война, очевидно, что все союзники, включая Соединенные Штаты, сделают все, что в их силах", – добавил генсек НАТО.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

По данным Financial Times, США обсуждают вопрос о размещении ядерного оружия в большем числе европейских стран-членов НАТО, чтобы заверить союзников в том, что сокращение поддержки в сфере обычных вооружений не ослабляет гарантии безопасности.

Подробнее на эту тему читайте в статье "Европейской правды": Альянс в стадии "принятия". Как Европа и США сближают позиции относительно будущего НАТО