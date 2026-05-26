Spiegel: США мають намір суттєво скоротити військові внески в НАТО

США мають намір суттєво зменшити свої військові внески у діяльність НАТО, зокрема скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб Альянсу.

Про це стало відомо німецькому виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у публікації, про відповідні наміри представник глави Пентагону Піта Гегсета поінформував інших високопосадовців країн-членів НАТО наприкінці минулого тижня.

Згідно з цією інформацією, у рамках планування збройних сил альянсу Вашингтон має намір надалі значно скоротити кількість ключових військових ресурсів, що надаються НАТО, зокрема американських винищувачів, військових кораблів, безпілотників та літаків-заправників.

Вже деякий час США наполягають на перерозподілі військового тягаря в рамках Альянсу. За попередньою системою розподілу США забезпечували близько половини військових потужностей.

Минулої п’ятниці радник Гегсета Александр Велез-Грін вперше представив політичним директорам країн-членів НАТО цифри, які точно окреслюють, як саме США це уявляють.

За даними видання, пропозиції США щодо майбутнього планування сил виявилися більш радикальними, ніж очікували європейці.

Перед зустріччю європейські дипломати припускали, що зміни полягатимуть у незначних коригуваннях з часом. Однак, за інформацією Spiegel, США, наприклад, мають намір надати НАТО значно менше стратегічних бомбардувальників. Також йдеться про скорочення американського внеску у вигляді винищувачів на третину.

Водночас США чітко дали зрозуміти, що в рамках НАТО вони хочуть зберегти ядерне стримування в Європі. Натомість європейці мають здебільшого взяти на себе конвенційну оборону континенту.

Відповідно, ВМС США мають надавати НАТО менше есмінців, повідомив американський представник.

Крім того, США взагалі більше не хочуть надавати підводні човни на потреби Альянсу. Європейці також мають самостійно забезпечувати безпілотники для розвідки.

За словами Велеза-Гріна, союзників закликають якомога швидше заповнити прогалини, що виникають. Водночас США готові тісно співпрацювати з усіма партнерами по НАТО, які зараз діятимуть швидко.

Як зазначив радник Гегсета, з точки зору США запланований крок є логічним. Зменшення американських можливостей є реалістичним і відповідальним, адже багато європейців інвестують більше в оборону і можуть зробити більше, вказав він.

США очікують від європейців конкретних кроків до початку червня на так званій конференції з питань формування сил.

Зазначається, що Вашингтон хотів би представити новий розподіл тягаря на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Коментуючи це, речниця генерального секретаря Марка Рютте заявила Spiegel, що в минулому у плануванні збройних сил НАТО існувала "надмірна залежність" від США. Але тепер, за її словами, Європа та Канада інвестують більше в оборону, тому можна "перекласти тягар відповідальності".

"Зміни зміцнюють НАТО, зменшуючи надмірну залежність від одного союзника", – сказала вона.

