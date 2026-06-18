Зеленський обговорив з лідерами ЄС подальші кроки щодо вступу України

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Євроради Антоніу Коштою обговорив подальші кроки щодо вступу України до ЄС.

Про це президент повідомив у Telegram, передає "Європейська правда".

Зеленський наголосив на важливості найближчим часом відкрити решту п’ять переговорних кластерів для України. Крім того, Київ розраховує невдовзі отримати перший транш із пакета фінансової підтримки ЄС, повідомив президент.

Окремо лідери обговорили безпекову співпрацю, роботу із Євросоюзом над угодою у форматі Drone Deal та оборонну підтримку України, передусім захист від російської балістики.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що протягом літа ЄС зможе відкрити більше переговорних кластерів для України.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 17 червня розпочала технічну підготовку до відкриття кластерів 2-6 для України та Молдови.

Про відкриття першого переговорного кластера читайте у статті: Кластер наш! Що означає рішення ЄС щодо України, яке ухвалили в Люксембурзі