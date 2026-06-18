Зеленский обсудил с лидерами ЕС дальнейшие шаги по вступлению Украины

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой обсудил дальнейшие шаги по вступлению Украины в ЕС.

Об этом президент сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул важность открытия в ближайшее время остальных пяти переговорных кластеров для Украины. Кроме того, Киев рассчитывает вскоре получить первый транш из пакета финансовой поддержки ЕС, сообщил президент.

Отдельно лидеры обсудили сотрудничество в сфере безопасности, работу с Евросоюзом над соглашением в формате Drone Deal и оборонную поддержку Украины, прежде всего защиту от российской баллистики.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что в течение лета ЕС сможет открыть больше переговорных кластеров для Украины.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 17 июня приступил к технической подготовке к открытию кластеров 2–6 для Украины и Молдовы.

Об открытии первого переговорного кластера читайте в статье: Кластер наш! Что означает решение ЕС по Украине, принятое в Люксембурге