Зеленский обсудил с лидерами ЕС дальнейшие шаги по вступлению Украины
Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой обсудил дальнейшие шаги по вступлению Украины в ЕС.
Об этом президент сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".
Зеленский подчеркнул важность открытия в ближайшее время остальных пяти переговорных кластеров для Украины. Кроме того, Киев рассчитывает вскоре получить первый транш из пакета финансовой поддержки ЕС, сообщил президент.
Отдельно лидеры обсудили сотрудничество в сфере безопасности, работу с Евросоюзом над соглашением в формате Drone Deal и оборонную поддержку Украины, прежде всего защиту от российской баллистики.
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что в течение лета ЕС сможет открыть больше переговорных кластеров для Украины.
Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 17 июня приступил к технической подготовке к открытию кластеров 2–6 для Украины и Молдовы.
Об открытии первого переговорного кластера читайте в статье: Кластер наш! Что означает решение ЕС по Украине, принятое в Люксембурге