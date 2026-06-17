Рада ЄС розпочала технічну підготовку до відкриття кластерів 2-6 для України та Молдови

Робоча група Ради ЄС з питань розширення ЄС (COELA), у якій беруть участь експерти з усіх 27 держав-членів Євросоюзу, у середу, 17 червня, розпочала розгляд результатів скринінгу усіх невідкритих кластерів для України та Молдови (з 2 по 6), чим дала старт офіційній підготовці до їх відкриття.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомили на умовах анонімності три європейських дипломати та посадовець ЄС, обізнані з процесом.

Робоча група з питань розширення ЄС (COELA) зранку у середу, 17 червня, розпочала розгляд результатів скринінгу кластерів 2, 3, 4, 5 та 6 для України та Молдови, повідомили співрозмовники "Європейської правди".

Цим був даний старт офіційній технічній підготовці вказаних кластерів до відкриття та їх обговорення дипломатами держав-членів Євросоюзу.

Наступним кроком стане оцінка результатів скринінгу та їх формальне схвалення на засіданні Комітету постійних представників ЄС (COREPER) – можливо, обговорення розпочнеться наступного тижня.

Також робочі групи COELA і COREPER мають надалі обговорити й затвердити Спільну позицію ЄС (що включає перелік необхідних реформ, які треба здійснити) щодо кожного кластера, що й буде означати його готовність до відкриття.

За інформацією "Європейської правди", неофіційно державами-членами ЄС вже є узгоджена дата відкриття п’яти кластерів у переговорах про вступ України – це 14 липня.

Президент України Володимир Зеленський після спілкування з лідерами G7 у Франції заявив, що поки що "ніхто не бачить" гальмувань у процесі відкриття всіх кластерів на переговорах з ЄС.

Як відомо, 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

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