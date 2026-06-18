Зеленський розраховує на відкриття всіх кластерів на переговорах з ЄС у найближчі тижні

Президент Володимир Зеленський розраховує, що у найближчі тижні в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС буде відкрито решту п'ять кластерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент сказав у аудіокоментарі журналістам в четвер.

Зеленський перебуває у Брюсселі, де 18-19 червня пройде саміт лідерів держав та урядів Європейського Союзу. Коментуючи рух України до ЄС, глава держави подякував всім країнам Європейського Союзу за відкриття першого кластера.

"Це для нас серйозний крок вперед. Ми не зупиняємось. Наше бажання у найближчі тижні, місяці – бажано, щоб тижні – безумовно, відкрити і інші п'ять кластерів, щоб всі шість кластерів відкрились і відкрили нам шлях до майбутнього членства в ЄС. Будемо працювати заради цього", – сказав президент.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС розпочала технічну підготовку до відкриття кластерів 2-6 для України та Молдови.

Водночас, за даними "ЄП", план України відкрити всі кластери у перемовинах про вступ до ЄС у липні 2026 року може не справдитися через брак часу на необхідні переговори та узгодження.

Раніше стало відомо, що неофіційно в ЄС вже є узгоджена дата відкриття п’яти кластерів у переговорах про вступ України – це 14 липня.