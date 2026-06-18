Один з вокзалів Парижа зупиняв роботу через знеструмлення лінії, очікуються значні спізнення поїздів

Східний залізничний вокзал французької столиці Парижа на дві години зупиняв роботу через раптове знеструмлення лінії, через аварію поїзди можуть спізнюватися на час до кількох годин.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Проблема виникла на східному залізничному вокзалі Парижа Gare de l'Est близько 18 години у четвер. Залізнична гілка, що прямує від станції, раптово стала через зникнення напруги на лінії. Внаслідок цього зі станції протягом понад двох годин не рушали поїзди.

Близько 20:00 оператор SNCF оголосив, що рух поступово відновлюється, поїзди спершу будуть їхати в об’їзд альтернативним шляхом.

Час відставання від графіку у зв’язку з несправністю складатиме від 40 хвилин до трьох годин.

Офіційно про причини несправності не повідомляли, проте лунають припущення, що тригерним фактором могла стати екстремальна спека: від сьогодні протягом кількох днів на більшій частині території Франції очікуються температури від 34°C до 40°C.

Перед цим повідомляли, що SNCF завчасно скасувала десятки поїздів "Інтерсіті" у найспекотніші години доби через ризик аварій внаслідок деформації елементів інфраструктури під впливом високих температур.

В Іспанії у четвер через пожежу зупинили швидкісне залізничне сполучення між Мадридом і Барселоною.